إنتر يكرر تفوقه على ميلان ويتأهل إلى نهائي دوري الأبطال

تأهل فريق إنتر ميلان إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تلغب على ضيفه ميلان 1 - صفر يوم الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي بالبطولة.

ويدين إنتر ميلان بالفضل في هذا الفوز للاعبه لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

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وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز إنتر ميلان 2 - صفر ليصعد فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - صفر.

وترجع أخر مشاركة لإنتر ميلان في المباراة النهائية لدوري الأبطال إلى عام 2010 حينما توج باللقب في موسم تاريخي حصد خلاله ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وتقام المباراة النهائية للبطولة في إسطنبول يوم 10 يونيو، حيث سيلتقي إنتر ميلان مع الفائز من مباراة يوم الأ{بعاء التي تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وضيفه ريال مدريد الإسباني، علما بان مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.