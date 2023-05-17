إنزاغي: كنت واثقاً من بلوغ نهائي دوري الأبطال

كشف سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان أنه لم يشكك في قدرة فريقه على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتصاره 3-صفر على غريمه ميلان في مجموع المباراتين يوم الثلاثاء.



وكان إنزاغي تحت نيران الانتقادات الشهر الماضي بعد سلسلة من النتائج المخيبة لإنتر، لكن فريقه تغلب 1-صفر على ميلان في الإياب ليحقق انتصاره الثامن على التوالي بجميع المسابقات.

وأبلغ إنزاغي محطة "سبورت ميدياست": كان مجرد حلم في البداية، لكننا كنا نؤمن به، مررنا بفترة رائعة والفوز في مباراة القمة بالدور قبل النهائي أمر رائع. لا يمكننا سوى الإشادة باللاعبين.



ويحتل إنتر المركز الثالث في الدوري الإيطالي، ويواجه فيورنتينا في نهائي كأس إيطاليا في 24 مايو.



وكان الدفاع القوي أساس انتفاضة إنتر، حيث حافظ على شباكه نظيفة في ست مباريات خلال سلسلة الانتصارات الحالية، واستقبل ثلاثة أهداف.

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وقال: قلت منذ فترة إننا سنقدم كل ما لدينا بغض النظر عن البطولة التي نشارك فيها، وسنحاول بذل أقصى ما لدينا. اللاعبون لعبوا بقوة وعزيمة وشراسة وتركيز، كانوا رائعين. لعبنا أربع مباريات قمة منذ يناير وفزنا بها كلها، نعلم أن ميلان بطل إيطاليا ويملك كفاءة كبيرة، لكن اللاعبين كانوا رائعين واستحقوا الاستمتاع بهذه الليلة.



وانتصر إنتر على ميلان في أربع مباريات متتالية لأول مرة منذ موسم 1973-1974.



وقبل الفوز في مواجهتي قبل النهائي، انتصر إنتر 3-صفر على ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالية في يناير ثم 1-0 صفر في الدوري في الشهر التالي.



ورفض إنزاغي الحديث عن الفريق الذي يتمنى مواجهته في النهائي، حيث يلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء بعد التعادل 1-1 في إسبانيا، إذ قال: من الطبيعي أن نكون الطرف غير المرشح أمام سيتي أو ريال مدريد، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل. خسرنا مرتين أمام ريال مدريد في العام الماضي، لكننا لعبنا بشكل جيد. مانشستر سيتي ليس بحاجة للتعريف، سنشاهد المباراة ومن سيصل إلى النهائي.





ويقام نهائي دوري الأبطال باستاد أتاتورك في إسطنبول في العاشر من يونيو المقبل.

