رئيس الغابون يقنع أوباميانغ بالعودة إلى المنتخب

أكد المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ يوم الثلاثاء أنه جاهز للعودة إلى منتخب الغابون بعد عام واحد من اعتزاله اللعب الدولي مشيرا إلى تأثير علي بونغو أونديمبا رئيس البلاد على قراره.



ومرت علاقة مهاجم تشيلسي بعدة تقلبات مع الاتحاد الغابوني منذ مشاركته الأولى في 2009، واعتزل في مايو من العام الماضي بعد إحراز 30 هدفا في 72 مباراة، لكن اللاعب البالغ عمره 33 عاما أعلن استعداده للعودة وتحدث إلى المدرب باتريس نوفو.



وكتب أوباميانغ في حسابه في "إنستغرام": قبل عدة أيام استقبلني رئيس الجمهورية علي بونجو أونديمبا واستمعت إلى كلمات قالها من أب إلى ابنه، وأضع نفسي تحت أمر بلادي والمدرب باتريس نوفو.



وتتصدر الغابون المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج في يناير المقبل.



وتملك الغابون سبع نقاط متقدمة بنقطة واحدة على السودان ونقطتين على موريتانيا فيما تتذيل الكونغو الديمقراطية المجموعة بأربع نقاط، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات التي تقام

بمشاركة 24 فريقا.



ولم يشارك أوباميانغ سوى في خمس مباريات مع تشيلسي في الدوري هذا الموسم، وأحرز هدفا واحدا أمام كريستال بالاس في أكتوبر الماضي.

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