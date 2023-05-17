كلوب: دورتموند سيفوز بالدوري الألماني

كشف يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أنه يثق في قدرة فريقه السابق بوروسيا دورتموند بالفوز بالدوري الألماني، وسط منافسة مثيرة مع بايرن ميونخ قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية الصادرة يوم الأربعاء: أعتقد أنهم سيفعلونها. الفرصة كبيرة وسيستغلونها، سأتابع الأمر باهتمام على شاشة التلفاز من ليفربول. اللقب سيعود إلى دورتموند بعد غياب 11 عاما.

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وتولى يورغن كلوب تدريب بوروسيا دورتموند بين عامي 2008 و2015 وقاده للتتويج بالدوري في 2011 وبثنائية الدوري والكأس في 2012.



ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في المسابقة بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونخ.