لاوتارو: نقلت تجربة كأس العالم إلى إنتر ميلان

أكد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي أنه نقل تجربته مع منتخب بلاده عندما فاز بكأس العالم الأخيرة 2022 إلى زملائه في الفريق، ليصعد "النيرازوري" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عقب تكرار فوزه على غريمه التقليدي ميلان يوم الثلاثاء.

وتغلب إنتر ميلان على ميلان 1 - صفر مساء أمس الثلاثاء في إياب الدور قبل النهائي بعد أن انتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بفوزه بهدفين، ليتأهل إلى نهائي دوري الأبطال للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 13 عاما.

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وقال لاوتارو مارتينيز، المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كاس العالم 2022 في قطر والذي سجل هدف الفوز لإنتر ميلان في شباك ميلان في الدقيقة 74 من مباراة الثلاثاء: قدمنا عملا هائلا في كلتا المباراتين، والسر كان في المجموعة وروح الفريق. مررت بتجربة مشابهة في كأس العالم: عندما تكون متحدا كفريق، فإنك تؤدي بأفضل شكل ممكن في مثل هذه المباريات المهمة للغاية.



ويلتقي إنتر ميلان في النهائي، المقرر في اسطنبول في العاشر من يونيو، الفائز في المواجهة بين مانشستر سيتي وريال مدريد.