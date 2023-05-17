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توني برنتفورد تشيلسي
توني ارتكب 232 انتهاكاً لقواعد المراهنات

"المراهنات" توقف الدولي الإنجليزي توني 8 أشهر

لندن - رويترز
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء إيقاف إيفان توني مهاجم منتخب إنجلترا وفريق برنتفورد لثمانية أشهر وتغريمه 50 ألف إسترليني لارتكابه 232 انتهاكاً لقواعد المراهنات.

وقال الاتحاد في بيانه إن توني (27 عاما) يستطع اللعب مع النادي أو المنتخب الإنجليزي حتى انتهاء إيقافه في 16 يناير 2024.

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