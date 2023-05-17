"المراهنات" توقف الدولي الإنجليزي توني 8 أشهر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء إيقاف إيفان توني مهاجم منتخب إنجلترا وفريق برنتفورد لثمانية أشهر وتغريمه 50 ألف إسترليني لارتكابه 232 انتهاكاً لقواعد المراهنات.



وقال الاتحاد في بيانه إن توني (27 عاما) يستطع اللعب مع النادي أو المنتخب الإنجليزي حتى انتهاء إيقافه في 16 يناير 2024.

مادة اعلانية