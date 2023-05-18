أنشيلوتي يعترف: خسرنا أمام الفريق الأفضل

اعترف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بخسارته أمام الفريق الأفضل، حيث عانى الفريق الإسباني من هزيمة مؤلمة 4-صفر على ملعب مانشستر سيتي يوم الأربعاء أكملت خسارته 5-1 إجمالا في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وثأر سيتي، الذي خسر أمام ريال في نفس الدور الموسم الماضي، من هذه الهزيمة المفجعة بأداء رائع أمام جماهيره، حيث منعه فقط تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد من تسجيل المزيد من الأهداف.



وقال أنشيلوتي للصحفيين: لقد لعبوا أفضل منا واستحقوا الفوز. ضغطوا بقوة من البداية ونجح ذلك لأنهم جعلوا من الصعب علينا استخلاص الكرة، وتقدموا بهدفين، منذ ذلك الحين، كان من الصعب العودة للمباراة. حاولنا في الشوط الثاني لكن الأمر لم ينجح.



واعترف أنشيلوتي بأنها كانت ليلة مؤلمة لكنه قال إنه من السابق لأوانه تحليل الأخطاء التي حدثت، وقال: التقييم في هذه اللحظة، لا معنى له. إنها هزيمة مؤلمة للغاية. لكنها يمكن أن تحدث، وصلنا إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد منافس قوي، لقد لعبوا أفضل وتأهلوا للنهائي. علينا أن نتعلم من أجل الموسم المقبل.



وبعد عام من فوزه بثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا ليصبح أول مدرب يفوز بألقاب في كل من البطولات المحلية الخمس الكبرى في أوروبا، توج أنشيلوتي بلقبي كأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية فقط هذا الموسم.



ورغم ذلك، لقد حقق رقما قياسيا آخر الأربعاء، حيث أصبح المدرب الذي خاض أكثر عدد من المباريات في كأس أوروبا (191 مباراة)، متجاوزا رقم السير أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق.



لكن مع تتويج غريمه برشلونة بلقب الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي قبل أربع جولات على النهاية، تحول تركيز أنشيلوتي على احتلال المركز الثاني.



وقال أنشيلوتي: أعتقد أنه كان موسما جيدا. علينا أن نظهر في المباريات القليلة المتبقية. أعتقد أن بلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يمثل نجاحا لأن أربعة فرق فقط تصل إلى هذا الدور.

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