إيقاف كلوب وتغريمه مالياً بسبب دفاعه عن صلاح

عوقب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول بمباراتين بسبب تعليقات أدلى بها ضد الحكم بول تيرني، عقب فوز الفريق الأحمر على توتنهام هوتسبير، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الشهر الماضي.

وأوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كلوب، الذي اعترف بتصريحاته التي اتهم فيها تيرني بحمله ضغينة ضد ليفربول، وشكك في نزاهة الحكم وانحيازه ضمنيا وأساء إلى سمعة اللعبة.

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وتلقى كلوب، الذي تم تغريمه أيضًا مبلغ 75 ألف جنيه إسترليني بطاقة صفراء خلال الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر اللقاء، الذي انتهى بفوز ليفربول 4 - 3 على توتنهام، لركضه لمواجهة الحكم الرابع أثناء الاحتفال بفوز الفريق في اللحظات الأخيرة بهدف حمل توقيع نجمه البرتغالي ديوغو جوتا.

وفي مؤتمره الصحافي عقب المباراة، قال مدرب ليفربول: كيف لا يمكن أن يحتساب خطأ على محمد صلاح قبل الهدف الثالث لتوتنهام؟ لدينا تاريخ مع تيرني. أنا حقا لا أعرف ماذا لديه ضدنا.

ومن المقرر أن يتم تطبيق عقوبة الإيقاف خلال المباراة الأولى لليفربول بأثر فوري، في حين سيتم تعليق القرار في اللقاء الثاني حتى نهاية الموسم المقبل بانتظار السلوك المستقبلي للمدرب الألماني.