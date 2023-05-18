برناردو سيلفا: أنا قصير.. لكنني أسجل بالرأس

أشاد برناردو سيلفا، الفائز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، بانتصار فريقه الإنجليزي الساحق على ضيفه الإسباني 4-صفر ووصفه بأنه ليلة جميلة ورائعة، مشيراً إلى أنه "قصير" لكنه يجيد التسجيل بالرأس.



وقال سيلفا إنه أصيب بخيبة أمل بسبب أدائه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 في مدريد الأسبوع الماضي، لذلك كان سعيدا بتسجيل أول هدفين في الفوز الكبير في مانشستر الذي ضمن انتصار فريقه 5-1 في مجموع المباراتين ومكانا في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأضاف لاعب الوسط البرتغالي: إنها ليلة جميلة لنا. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. لكن الفوز على فريق مدريد 4-صفر على أرضنا كان رائعا.



وأتبع: أدائي في المباراة الأولى في مدريد لم يكن ما كنت أرغب فيه، وأردت أن أحاول تعويض ذلك لأنني لم أشعر أنني بحالة جيدة على الإطلاق بعد المباراة الأولى. وهنا كان علي أن أفعل ما هو أفضل لزملائي وللمشجعين.



وقاد سيلفا مانشستر سيتي للفوز بالمباراة بشكل فعال بثنائية بالشوط الأول وكان هدفه الثاني من ضربة رأس ذكية، وقال ضاحكا: أنا قصير، لكنني أجيد ضربات الرأس.



وسيلتقي الفريق الإنجليزي مع إنتر ميلان في النهائي، وعن الفريق الإيطالي يقول: يبدون أقوياء ومنظمين للغاية من الناحية الدفاعية ويتسمون بالسرعة في الهجمات المرتدة. ستكون مباراة صعبة لكننا سنقاتل.

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