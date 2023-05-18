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برناردو سيلفا أحرز هدفين خلال 35 دقيقة

سيتي يُذل ريال مدريد ويتأهل لملاقاة إنتر في النهائي

مانشستر - د ب أ
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واصل مانشستر سيتي الإنجليزي حلمه بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه الكاسح 4 - صفر على ضيفه ريال مدريد يوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 1-1.

وتقدم سيتي بهدفين خلال 35 عن طريق برناردو سيلفا، وأضاف إيدير ميليتاو الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه ريال مدريد، قبل أن يختتم البديل الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

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وسيلاقي سيتي نظيره إنتر الإيطالي الذي بلغ المباراة النهائية بعد فوزه على غريمه التقليدي ميلان 3-0 بمجموع المباراتين.

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