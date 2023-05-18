سيدات زامبيا يحضرن "مفاجأة" للعالم في المونديال

ستشارك زامبيا للمرة الأولى في كأس العالم لكرة القدم للسيدات هذا العام، ويدرك المدرب بروس موامبي أن منافسيه أكثر خبرة في البطولة، لكنه أكد أن مشاركة المنتخب الإفريقي لن تكون مجرد تحصيل حاصل.

ولم يسبق لزامبيا التأهل لكأس العالم، سواء للرجال أو للسيدات، وسيفتتح فريق موامبي مشواره في النهائيات أمام البطلة السابقة اليابان، ثم يواجه إسبانيا وكوستاريكا.

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وشدد موامبي على أن زامبيا لن تكتفي بالمشاركة الشرفية في نسخة أستراليا ونيوزيلندا التي تنطلق في 20 يوليو المقبل، وأبلغ موقع الاتحاد الدولي "فيفا": رغم أننا نشارك لأول مرة يمكنني القول إننا لن نكمل العدد وحسب.

وأضاف: من الخبرات القليلة التي اكتسبناها أعتقد أننا يمكننا خوض التحدي أمام أي منافس، لن تكون مهمة سهلة، يمكن للفرق الأخرى أن ترانا المستضعفين، من وجهة نظري سنشارك بهدف المنافسة".

وأكد موامبي أن تأهل زامبيا غير شكل كرة القدم في البلاد، حيث أقبلت العديد من الفتيات على ممارسة اللعبة والتطلع لتمثيل المنتخب.

وعن طموحه في البطولة قال: النجاح في كأس العالم يعني أن نصدم العالم كله، أنا واثق في أننا اذا أبلينا بلاء حسنا سندهش الجميع، فالبعض لا يعرف أين تقع زامبيا من الأساس، سيتعين عليهم البحث في خريطة العالم، لكن لا شيء مستحيل وكل النتائج واردة والفوز ممكن.

وكان أكبر إنجاز لإفريقيا في البطولة حين تأهلت نيجيريا إلى دور الثمانية في نسخة 1999.