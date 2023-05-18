منتخبات مونديال 2026 تتمركز في تجمعات إقليمية لتسهيل السفر

أكد السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القد "فيفا" مساء الأربعاء أن المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ستتمركز في "تجمعات إقليمية" خلال الأدوار الأولى لتسهيل السفر.

وقال إنفانتينو في حديثه في لوس أنجليس للكشف عن الشعار والعلامة التجارية الرسمية للبطولة: التحديات ستكون كل الخدمات اللوجستية المحيطة بالعرس العالمي الذي يشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة ويقام في ثلاث دول للمرة الأولى أيضا، وأضاف: إنها قارة، 3 دول كبيرة.

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وتابع: المسافات، المناطق الزمنية، والاختلافات المناخية أيضًا، كالارتفاع في المكسيك، ومستوى سطح البحر في أجزاء أخرى. لذلك من المهم بالنسبة لنا تهيئة البيئة المناسبة للمنتخبات والجماهير لتكون في أفضل الظروف الممكنة.

وأردف قائلا: بمعنى عدم الاضطرار إلى السفر كثيرًا، خاصة في البداية. لذلك سننشئ بعض المجموعات حيث ستقيم المنتخبات اعتمادا على القرعة وبعد ذلك ستلعب مبارياتها في تلك المجموعة المحددة.

وأوضح إنفانتينو أن السفر والتحرك نحو إنشاء فرق في المناطق تمت مناقشتهما في اجتماع بالدوحة الأسبوع الماضي وضم 32 مدربًا شاركوا في نهائيات كأس العالم العام الماضي.

وختم: كانت هذه إحدى مزايا كأس العالم في قطر، حيث كان اللاعب في سريره بعد ساعة واحدة من نهاية المباراة، لكن في عام 2026 سيكون هناك بعض السفر لكننا سننسق ذلك ونتأكد من أنه سيكون أفضل الظروف الممكنة للمنتخبات.