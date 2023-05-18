وكيل أعمال الكندي ديفيز يلمح إلى رحيله عن بايرن ميونخ

ألمح نيك هوسيه وكيل أعمال الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز إلى احتمال رحيل موكله عن صفوف بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، إذ إنه يحظى باهتمام عدة أندية منها مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد.

وقال هوسيه لمحطة "تي إس إن" عبر رسالة نصية: عدة أندية مهتمة بديفيز، لكن لا توجد محادثات مباشرة بشأن الانتقال، ديفيز يتبقى له عامان في عقده، بايرن يأمل في تمديد العقد، لم يتم تأكيد أي شيء بعد.

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وانضم ديفيز إلى النادي البافاري في 2019، وثبت أقدامه في صفوف الفريق كلاعب أساسي، لكنه يغيب عن الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري بسبب إصابته في الفخذ.