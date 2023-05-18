وكيل أعمال الكندي ديفيز يلمح إلى رحيله عن بايرن ميونخ

وضع القراءة
100% حجم الخط
ألمح نيك هوسيه وكيل أعمال الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز إلى احتمال رحيل موكله عن صفوف بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، إذ إنه يحظى باهتمام عدة أندية منها مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد.
وقال هوسيه لمحطة "تي إس إن" عبر رسالة نصية: عدة أندية مهتمة بديفيز، لكن لا توجد محادثات مباشرة بشأن الانتقال، ديفيز يتبقى له عامان في عقده، بايرن يأمل في تمديد العقد، لم يتم تأكيد أي شيء بعد.
مادة اعلانية
وانضم ديفيز إلى النادي البافاري في 2019، وثبت أقدامه في صفوف الفريق كلاعب أساسي، لكنه يغيب عن الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري بسبب إصابته في الفخذ.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
رئيس بايرن ميونخ واثق في بقاء مولرأعرب هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، عن ثقته في استمرار لاعب الوسط توماس مولر مع البطل القياسي للبوندسليغا خلال ... رياضة عالمية
-
بايرن يلاقي سيتي وليفربول في جولته الآسيويةأعلن ناديا ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيان لكرة القدم يوم الثلاثاء أنهما سيواجهان بايرن ميونخ الألماني، وذلك خلال جولة بايرن الآسيوية ضمن استعداداته ... رياضة عالمية
-
بايرن ميونخ يقطع خطوة نحو لقب الدوري ويسحق شالكهسحق بايرن ميونخ ضيفه المتعثر شالكه 6-صفر بفضل ثنائية سيرج غنابري ليبتعد بأربع نقاط في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ويقترب من حصد ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية