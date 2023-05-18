اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ديفيز بايرن
ديفيز يلعب مع النادي البافاري منذ 2019

وكيل أعمال الكندي ديفيز يلمح إلى رحيله عن بايرن ميونخ

ميونخ - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ألمح نيك هوسيه وكيل أعمال الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز إلى احتمال رحيل موكله عن صفوف بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، إذ إنه يحظى باهتمام عدة أندية منها مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد.

وقال هوسيه لمحطة "تي إس إن" عبر رسالة نصية: عدة أندية مهتمة بديفيز، لكن لا توجد محادثات مباشرة بشأن الانتقال، ديفيز يتبقى له عامان في عقده، بايرن يأمل في تمديد العقد، لم يتم تأكيد أي شيء بعد.

مادة اعلانية

وانضم ديفيز إلى النادي البافاري في 2019، وثبت أقدامه في صفوف الفريق كلاعب أساسي، لكنه يغيب عن الجولات الأخيرة من مسابقة الدوري بسبب إصابته في الفخذ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط