إشبيلية يقصي يوفنتوس ويتأهل إلى نهائي بطولته المفضلة

أطاح إشبيلية الإسباني بآمال ضيفه يوفنتوس الإيطالي، وصعد على حسابه للمباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه 2-1 مساء الخميس.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما بمدينة تورينو الإيطالية الأسبوع الماضي، ليلجأ الفريقان إلى لعب وقت إضافي.
وبادر يوفنتوس بالتسجيل عن طريق الصربي دوشان فلاوفيتش في الدقيقة 65، قبل أن يتعادل خيسوس سوسا لإشبيلية في الدقيقة 71.
وتواصلت الإثارة في الوقت الإضافي الذي شهد تسجيل أشبيلية هدف الصعود للنهائي بواسطة نجمه الأرجنتيني إيريك لاميلا في الدقيقة 95، قبل أن يلعب الفريق الأندلسي بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الأرجنتيني ماركوس أكونيا في الدقيقة 115 لحصوله على الإنذار الثاني.
وضرب إشبيلية موعداً مع روما في نهائي البطولة الذي ستحتضنه بودابست نهاية الشهر الجاري.
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