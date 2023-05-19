اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
يوفنتوس إشبيلية
إشبيلية فاز بالبطولة 6 مرات سابقة

إشبيلية يقصي يوفنتوس ويتأهل إلى نهائي بطولته المفضلة

إشبيلية - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أطاح إشبيلية الإسباني بآمال ضيفه يوفنتوس الإيطالي، وصعد على حسابه للمباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي بعد فوزه 2-1 مساء الخميس.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما بمدينة تورينو الإيطالية الأسبوع الماضي، ليلجأ الفريقان إلى لعب وقت إضافي.

وبادر يوفنتوس بالتسجيل عن طريق الصربي دوشان فلاوفيتش في الدقيقة 65، قبل أن يتعادل خيسوس سوسا لإشبيلية في الدقيقة 71.

مادة اعلانية

وتواصلت الإثارة في الوقت الإضافي الذي شهد تسجيل أشبيلية هدف الصعود للنهائي بواسطة نجمه الأرجنتيني إيريك لاميلا في الدقيقة 95، قبل أن يلعب الفريق الأندلسي بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الأرجنتيني ماركوس أكونيا في الدقيقة 115 لحصوله على الإنذار الثاني.

وضرب إشبيلية موعداً مع روما في نهائي البطولة الذي ستحتضنه بودابست نهاية الشهر الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط