مورينيو يقود روما إلى ثاني نهائي أوروبي على التوالي

تعادل روما سلبيا مع باير ليفركوزن في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم ليتأهل إلى النهائي مستغلا فوزه ذهابا 1-صفر في ثاني نهائي أوروبي يخوضه تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو بعدما فاز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.



وكان روما تحت الضغط أمام صاحب الضيافة الذي أهدر الكثير من الفرص وحرمه إطار المرمى من التسجيل ليتأهل الفريق الإيطالي إلى النهائي.



ويقام النهائي يوم 31 مايو الجاري في العاصمة الهنغارية بودابست.

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