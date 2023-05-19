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نيوكاسل
نيوكاسل يحتاج إلى 3 نقاط إلى التأهل بشكل رسمي

نيوكاسل يسحق برايتون ويقترب من دوري الأبطال

نيوكاسل - رويترز
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حقق نيوكاسل يونايتد فوزا كبيرا 4-1 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون ليخطو خطوة كبيرة نحو إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس.

وسجل دينيز أونداف هدفا عكسيا وأضاف دان بيرن هدفا آخر بضربة رأس قبل الاستراحة ليسيطر نيوكاسل صاحب المركز الثالث على المباراة.

لكن برايتون صاحب المركز السادس، الذي يسعى للعب في أوروبا للمرة الأولى الموسم المقبل، قلص الفارق عن طريق أونداف.

وخيم التوتر على ملعب سانت جيمس بارك بعدما أهدر نيوكاسل العديد من الفرص وهدد برايتون منافسه بالتعادل لكن كالوم ويلسون وبرونو غيمارايش حسما الأمور في الدقائق الأخيرة وسط فرحة عارمة للجماهير.

ويحتاج نيوكاسل لانتصار واحد من آخر مباراتين ليضمن مكانا في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عقدين.

ويملك نيوكاسل 69 نقطة من 36 مباراة متقدما على مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع برصيد 66 نقطة من 35 مباراة. ويملك ليفربول 65 نقطة.

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