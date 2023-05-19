وست هام يهزم ألكمار ويبلغ نهائي دوري المؤتمر

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بلغ وست هام يونايتد الإنجليزي نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه 1- صفر على مضيفه ألكمار الهولندي في إياب الدور قبل النهائي.
وسجل بابلو فورنالس هدف المباراة الوحيد لوست هام في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز وست هام على ملعبه 2 -1 ليبلغ الفريق الإنجليزي نهائي النسخة الثانية من البطولة، والتي انطلقت الموسم الماضي وفاز بها روما الإيطالي.
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