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وست هام
وست هام كرر فوزه على الفريق الهولندي

وست هام يهزم ألكمار ويبلغ نهائي دوري المؤتمر

لندن - د ب أ
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بلغ وست هام يونايتد الإنجليزي نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه 1- صفر على مضيفه ألكمار الهولندي في إياب الدور قبل النهائي.

وسجل بابلو فورنالس هدف المباراة الوحيد لوست هام في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز وست هام على ملعبه 2 -1 ليبلغ الفريق الإنجليزي نهائي النسخة الثانية من البطولة، والتي انطلقت الموسم الماضي وفاز بها روما الإيطالي.

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