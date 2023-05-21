نابولي يضرب إنتر بثلاثية

فاز فريق نابولي على ضيفه إنتر ميلان 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت تعادل تورينو مع فيورنتنيا 1-1و ليتشي مع سبيزيا سلبيا.

وسجل أهداف نابولي أندري زامبو أنغويسا وجيوفاني دي لورينزو وجيانلوكا غايتانو في الدقائق 67 و85 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لإنتر ميلان روميلو لوكاكو في الدقيقة 82.

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وشهدت المباراة طرد روبيرتو غاليارديني لاعب إنتر ميلان في الدقيقة 41.

ورفع نابولي، الذي توج بلقب الدوري الإيطالي في وقت سابق، رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصدي إنتر عند 66 نقطة في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يخوض إنتر ميلان المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها يوم 10 يونيو المقبل في إسطنبول أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.