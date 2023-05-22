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فينيسيوس خلال مباراة ريال مدريد وفالنسيا

البرازيل تستدعي السفير الإسباني بسبب فينيسيوس

برازيليا - رويترز
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ذكرت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان أن البرازيل أدانت يوم الاثنين، الهجمات العنصرية التي تعرض لها نجم كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مرارا في إسبانيا ودعت الحكومة الإسبانية والسلطات الرياضية لمعاقبة المتورطين.

واستدعت الحكومة البرازيلية السفير الإسباني يوم الاثنين، لتوضيح الموقف في أعقاب الحادث الأخير الذي وقع يوم الأحد عندما تم توجيه إهانات عنصرية ضد المهاجم الأسود لريال مدريد والثاني في ترتيب هدافيه.

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