البرازيل تستدعي السفير الإسباني بسبب فينيسيوس

وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان أن البرازيل أدانت يوم الاثنين، الهجمات العنصرية التي تعرض لها نجم كرة القدم البرازيلي فينيسيوس جونيور مرارا في إسبانيا ودعت الحكومة الإسبانية والسلطات الرياضية لمعاقبة المتورطين.
واستدعت الحكومة البرازيلية السفير الإسباني يوم الاثنين، لتوضيح الموقف في أعقاب الحادث الأخير الذي وقع يوم الأحد عندما تم توجيه إهانات عنصرية ضد المهاجم الأسود لريال مدريد والثاني في ترتيب هدافيه.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
إنفانتينو يدعم فينيسيوس ويوصي بثلاث خطواتعبر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن دعمه للبرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بعدما وصف بطولة الدوري الإسباني ... رياضة عالمية
-
ريال مدريد يلجأ إلى القضاء بسبب العنصرية ضد فينيسيوسلجأ نادي ريال مدريد إلى النيابة العامة الإسبانية للتحقيق في جريمة كراهية، إثر إهانات عنصرية تعرّض لها مهاجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور، فيما ... رياضة عالمية
-
فينيسيوس يتهم إسبانيا بالعنصرية.. ورئيس البرازيل يتدخلاتهم البرازيلي فينيسيوس جونيور رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم وإسبانيا بالعنصرية بعد تعرض مهاجم ريال مدريد لإساءات من المدرجات خلال الهزيمة من ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية