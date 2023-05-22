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بوغبا يوفنتوس إشبيلية
بوغبا في مباراة يوفنتوس وإشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي

المدعي العام يطلب خصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس

روما - رويترز
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كشف مصدر وثيق الصلة بالأمر يوم الاثنين أن المدعي العام لكرة القدم في إيطاليا طلب خصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في قرار جديد في قضية انتقالات النادي.

وقبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، ستتسبب هذه العقوبة في خروج يوفنتوس من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

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