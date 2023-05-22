إنفانتينو يدعم فينيسيوس ويوصي بثلاث خطوات

عبر جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن دعمه للبرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد بعدما وصف بطولة الدوري الإسباني بالعنصرية عقب تلقيه إساءات عنصرية متكررة من المشجعين خلال اللعب في ضيافة فالنسيا يوم الأحد.

وواجه فينيسيوس الجماهير التي هاجمته وتوقفت المباراة عشر دقائق ثم اشتبك مع لاعبي فالنسيا وتعرض للطرد في الشوط الثاني. وخسر ريال 1-صفر في ملعب ميستايا.

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وأظهر المهاجم البرازيلي غضبه على "تويتر" وكتب: العنصرية معتادة في الدوري الإسباني، ووصف إسبانيا بأنها دولة عنصرية.

وقال إنفانتينو في بيان: كل الدعم إلى فينيسيوس. لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو المجتمع، والفيفا يدعم كل اللاعبين الذين يجدون أنفسهم في مثل هذا الموقف.

وأضاف: تظهر الأحداث التي وقعت خلال مباراة فالنسيا مع ريال مدريد أن هذا يجب أن يكون الموقف. ولهذا السبب هناك وجود إجراء من ثلاث خطوات في مسابقات الفيفا ويوصي بهذا الأمر في كل مستويات كرة القدم.

وتابع: أولا يتم إيقاف المباراة والإعلان عن الواقعة. ثانيا يغادر اللاعبون الملعب ويتحدث المذيع أنه إذا استمرت الهتافات سيتم إلغاء المباراة. يتم استئناف اللعب وبعد ذلك الخطوة الثالثة إذا استمرت الهتافات تتوقف المباراة وتذهب النقاط الثلاث إلى المنافس.

وحظي فينيسيوس بدعم هائل بعد هذا الموقف ومنهم من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وكارلو أنشيلوتي مدرب ريال.

وتلقت رابطة الدوري الإسباني شكاوى في السابق من تعرض فينيسيوس لإهانات عنصرية أو سباب، وتنظر محكمة في مايوركا في شكوى بعد تصوير مشجعين في مايوركا أثناء الإساءة لمهاجم البرازيل.

وتحقق الشرطة الإسبانية أيضا في جريمة كراهية ضد اللاعب البرازيلي بعد العثور على دمية مشنوقة على جسر خارج ملعب تدريب ريال مدريد تحمل قميصه رقم 20 في يناير الماضي.

وأعلن ريال مدريد اليوم تقدمه بشكوى للادعاء الإسباني بداعي تعرض فينيسيوس لجريمة كراهية خلال اللعب في ضيافة فالنسيا يوم الأحد.