روما يتعادل مع ساليرنيتانا ويهدر فرصة إنعاش حلمه الأوروبي

أهدر فريق روما نقطتين ثمينتين في مطاردة حلم المشاركة الأوروبية الموسم المقبل، بعد تعادله مع ضيفه ساليرنيتانا 2 -2 يوم الاثنين في المرحلة الـ36 من الدوري الإيطالي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف بهدف سجله انطونيو كاندريفا في الدقيقة 12.

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وبعد مضي دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني، أدرك ستيفان شعراوي التعادل لروما، لكن المهاجم السنغالي بولايي ديا رد بالهدف الثاني لساليرنيتانا في الدقيقة 54.

وقبل سبع دقائق من نهاية المباراة، سجل لاعب الوسط الصربي المخضرم نيمانيا ماتيتش هدف التعادل لروما.

وقبل جولتين من نهاية الموسم، حصد روما نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 60 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة خلف اتلانتا صاحب المركز السادس المؤهل للدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي، كما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس عشر.

تجدر الإشارة إلى أن روما فاز الموسم الماضي بلقب النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي بعد تغلبه على فينورد روتردام الهولندي بهدف دون رد في النهائي.