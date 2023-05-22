لامبارد ينصح تشيلسي بالتعلم من مانشستر سيتي

اكتفى تشيلسي بدور المتفرج خلال احتفالات مانشستر سيتي بالتتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بل وقف لاعبوه في ممر شرفي لتحية الأبطال قبل انطلاق مباراتهما، لكن المدرب المؤقت فرانك لامبارد يرى أن فريقه من الممكن أن يتعلم الكثير من هذا الموقف.



وبعد يوم من حسم اللقب تغلب سيتي بتشكيلة غير أساسية 1-صفر على تشيلسي أمس الأحد واحتفل باللقب في استاد الاتحاد بينما يأسف تشيلسي على حاله بعد التراجع لمنتصف الجدول.



وقال لامبارد: لم يفز سيتي بثلاثة ألقاب متتالية للدوري بالصدفة أو بدون عناء بل اجتهد وبذل الكثير من الجهد، لقد غير بيب غوارديولا الفريق ليواصل المضي قدما، ينخرط الجميع في منظومته للوصول إلى هذا المستوى وتحقيق الألقاب، هذا نتاج عمل شاق.



وأتبع: يجب أن يفهم اللاعبون أن كل فرد يتحمل المسؤولية، اذا أردت أن تكون مثل إيرلنغ هالاند وكيفن دي بروين وغيرهم يجب أن تبذل الجهد الذي يبذله هؤلاء، هذا مثال رائع للاعبي تشيلسي، تحتاج إلى الاجتهاد وهذا

ليس سهلا.



وعُين لامبارد (44 عاما)، الفائز بالدوري ثلاث مرات ضمن 11 لقبا مع تشيلسي حين كان لاعب وسط مميز كما أنه الهداف التاريخي للنادي، مدربا مؤقتا في أبريل الماضي عقب إقالة غراهام بوتر، لكنه لم يتمكن من إحياء الفريق اللندني وأكد أنه لن يستمر في منصبه، قائلا سيأتي مدرب جديد وسيحمل أساليبه الخاصة بالتأكيد.



وعن قدرة تشيلسي على استعادة أمجاده أقر لامبارد بصعوبة التنبؤ بمستقبل النادي، وقال: هذا بين أيدي اللاعبين، وبالنسبة للنادي سيتوقف الأمر على توجهه وعلى المدرب الجديد، الدوري الممتاز يزداد صعوبة وشعرنا بذلك في العام الجاري.



وختم: نحتاج لتحسين الكثير من الأشياء للوصول إلى مكانة مانشستر سيتي، لدينا العديد من المواهب الشابة وربما نفتقد الاستقرار في التشكيلة وبعض التوازن، وكل لاعب يجب أن يجتهد لنرى إن كان بإمكانهم إعادة النادي إلى المكانة المنشودة.

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