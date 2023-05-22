مدرب دورتموند ينتظر "النهاية السعيدة"

يعتقد إيدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، أن الموسم الحالي الذي شهد ظروفا متباينة لفريقه ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم من الممكن أن ينتهي على أفضل وجه، يوم السبت المقبل.

وبات بوروسيا دورتموند على مشارف التتويج بالبطولة وكسر هيمنة غريمه التقليدي بايرن ميونخ، الذي فاز بالبطولة خلال المواسم العشرة الأخيرة، بعدما تربع على قمة جدول ترتيب المسابقة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الفريق البافاري، وذلك قبل خوض المرحلة الأخيرة للمسابقة الأسبوع القادم.

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وتحدث تيرزيتش لمنصة "دازن" عقب ارتقاء فريقه قمة ترتيب المسابقة، إثر فوزه الثمين 3 - صفر على مضيفه أوغسبورغ الأحد، في الجولة قبل الأخيرة قائلاً: نحن بحاجة إلى العاطفة، قلنا في بداية الموسم إنه سيكون لدينا فرصة فقط إذا بقينا إيجابيين، إنه أمر خاص عندما تفكر في المكان الذي أتينا منه وما كان علينا التعامل معه هذا الموسم.



وأصبح دورتموند بحاجة للفوز فقط على مضيفه ماينز في المرحلة الأخيرة للبطولة، من أجل التتويج ببطولته الأولى منذ موسم 2011 - 2012، دون النظر لنتيجة لقاء بايرن مع مضيفه كولون، الذي يجرى في نفس التوقيت.



وقال تيرزيتش، الذي سيحظى بمؤازرة أكثر من 80 ألف متفرج خلال لقاء الفريق المنتظر أمام ماينز بالمرحلة الأخيرة: نحن متحمسون لأننا في هذا الوضع. هذا العام كنا أقرب للفوز بالبطولة من أي وقت. الآن نحن بحاجة فقط للحلم لمدة ست ليالٍ أخرى.



وختم مدرب دورتموند: ينبغي علينا أن نتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام منذ البداية في المباراة المقبلة.