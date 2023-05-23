أنشيلوتي يكشف مستقبل فينيسيوس بعد العنصرية.. ويتوعد

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، يوم الثلاثاء، إنه يتوقع بقاء البرازيلي فينيسيوس جونيور مع النادي الإسباني رغم واقع التعرض لهتافات عنصرية خلال مباريات عديدة في الدوري المحلي.

وأضاف أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: لا أعتقد أنه سيترك إسبانيا، لأنه يحب كرة القدم ويحب ريال مدريد. حبه كبير جدا للنادي وهو يريد أن يقضي مسيرته هنا.

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وقال أنشيلوتي إن فينيسيوس "حزين جدا" لكنه تلقى دفعة هائلة أيضا من"الدعم غير المشروط الذي تلقاه وحتى من المنافسين.

وأضاف أنشيلوتي: إنه ضحية لما يحدث. في بعض الأحيان يلقي الناس اللوم عليه بداعي أنه مستفز وبسبب سلوكه.

وأكد المدرب الإيطالي أن الإساءات بدأت بمجرد وصول حافلة الفريق إلى الملعب، ما ينفي الحديث عن محاولة فينيسيوس استفزاز الجماهير.

وألقت الشرطة القبض على سبعة أشخاص في وقت سابق يوم الثلاثاء، باتهامات تتعلق بجرائم كراهية مختلفة ضد فينيسيوس وتوجيه هتافات عنصرية ضد اللاعب البرازيلي خلال مواجهة فالنسيا في الدوري في ملعب ميستايا يوم الأحد الماضي.

وتأتي الاعتقالات بعد يوم واحد من قول لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني إن كرة القدم الإسبانية تعاني من العنصرية، وعقب الشكوى العاشرة من ريال بتعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية بالبلاد هذا الموسم.

وطالب أنشيلوتي السلطات باتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد العنصرية والكراهية في كرة القدم، وقال إن اللوائح المعمول بها أصبحت من الماضي العتيق.

وأضاف: أريد أفعالا. وحتى الآن لم يحدث أي شيء. هناك على سبيل المثال بعض الدول لا تتعرض فيها للسباب مثل إنجلترا حيث تم حل المشكلة منذ فترة طويلة، عندما تقرر استبعاد إنجلترا من المنافسات الأوروبية لخمس سنوات.

وتابع أنشيلوتي أنه سيفكر المرة المقبلة في إخراج فريقه من الملعب إذا تعرض فينيسيوس أو أي من لاعبيه لإساءات عنصرية.