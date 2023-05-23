إمبولي يزيد أوجاع يوفنتوس ويضربه برباعية

لقن إمبولي ضيفه يوفنتوس درسا قاسيا وفاز عليه 4 -1 مساء الاثنين في المرحلة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم في الوقت الذي تعادل فيه روما مع ضيفه ساليرنيتانا 2 /2.

وعلى ملعب كارلو كاستيلاني، حسم إمبولي فوزه على يوفنتوس منذ الشوط الأول، الذي أنهاه متقدما بهدفين دون رد.

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وتقدم فرانشيسكو كابوتو بهدف لإمبولي من ضربة جزاء في الدقيقة 18 ثم أضاف سبيستيان لوبيرتو الهدف الثاني في الدقيقة 21 .

وبعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني سجل فرانشيسكو كابوتو الهدف الثاني له والثالث لإمبولي واختتم زميله روبرتو بيكولي التسجيل في الوقت بدل الضائع، فيما تكفل فيدريكو كييزا بالهدف الوحيد ليوفنتوس في الدقيقة 86.

ورفع إمبولي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز السابع.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الإيطالية بخصم عشر نقاط من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب المخالفات المالية ليتراجع من المركز الثاني إلى السابع..

وأصبح يوفنتوس على بعد خمس نقاط من المركز الرابع الذي تقدم له ميلان، والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي 20 أبريل الماضي أعادت المحكمة العليا باللجنة الأولمبية الإيطالية 15 نقطة كان قد خصمت من فريق يوفنتوس في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب المخالفات المالية المتعلقة بانتقالات والكذب على مسؤولين ماليين.

وقبلت المحكمة الشهر الماضي استئناف يوفنتوس ضد العقوبة، كما أمرت بإجراء محاكمة جديدة في المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وكانت المحكمة الرياضية بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم قررت معاقبة يوفنتوس في يناير الماضي بعد أن كشفت التحقيقات أن المخالفات المالية وفرت للنادي 90 مليون يورو (64ر98 مليون دولار) بين عامي 2018 و2020.