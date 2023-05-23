رابطة الدوري الإيطالي: لن نتسامح مع العنصريين

قال الرئيس التنفيذي لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إن بلاده ستتخذ نهجا يتمثل في عدم التسامح مطلقا مع المشجعين العنصريين عبر اللجوء للتكنولوجيا للمساعدة في التعرف عليهم ومنعهم من دخول الملاعب.
وتتصدر قضية الإساءة العنصرية للاعبين جدول أعمال كرة القدم الأوروبية بعد استهداف فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال مباراة فريقه مطلع الأسبوع الحالي ضد فالنسيا في إسبانيا.
وأبلغ لويغي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي الصحفيين: هناك في الاستادات كما في المجتمع نسبة من العنصريين. واليوم مع وجود التكنولوجيا والإذاعات الداخلية في الملاعب نتمكن من سماع هؤلاء ومعاقبتهم. إنها معركة. مثل الورم عليك إزالته بشكل ممنهج حتى لو تكرر.
وأشار دي سيرفو إلى أن إيطاليا منعت نحو 170 من مشجعي يوفنتوس بعد أن وجهوا هتافات عدائية ضد روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في قبل نهائي كأس إيطاليا الشهر الماضي، واصفا ذلك بأنه خطوة على طريق عدم التسامح مطلقا مع العنصريين.
-
رئيس ريال مدريد يرد على فينيسيوس: إسبانيا ليست عنصرية.. وستندمرفض رامون كالديرون، الرئيس السابق لريال مدريد، اتهامات لاعب الفريق فينيسيوس جونيور لإسبانيا بأنها دولة عنصرية، مشدداً على أن تصريحات الشاب البرازيلي ... رياضة عالمية
-
استبعاد الحكم المتسبب في طرد فينيسيوس أمام فالنسيااستبعدت لجنة التحكيم الإسبانية الحكم إيغناسيو إيغليسياس فيانويفا، الثلاثاء، عن مباراتيه المقبلتين، لدوره في البطاقة الحمراء التي مُنحت للاعب ريال ... رياضة عالمية
-
أنشيلوتي يكشف مستقبل فينيسيوس بعد العنصرية.. ويتوعدقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، يوم الثلاثاء، إنه يتوقع بقاء البرازيلي فينيسيوس جونيور مع النادي الإسباني رغم واقع التعرض لهتافات عنصرية خلال ... رياضة عالمية