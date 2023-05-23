رابطة الدوري الإيطالي: لن نتسامح مع العنصريين

قال الرئيس التنفيذي لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إن بلاده ستتخذ نهجا يتمثل في عدم التسامح مطلقا مع المشجعين العنصريين عبر اللجوء للتكنولوجيا للمساعدة في التعرف عليهم ومنعهم من دخول الملاعب.



وتتصدر قضية الإساءة العنصرية للاعبين جدول أعمال كرة القدم الأوروبية بعد استهداف فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال مباراة فريقه مطلع الأسبوع الحالي ضد فالنسيا في إسبانيا.



وأبلغ لويغي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي الصحفيين: هناك في الاستادات كما في المجتمع نسبة من العنصريين. واليوم مع وجود التكنولوجيا والإذاعات الداخلية في الملاعب نتمكن من سماع هؤلاء ومعاقبتهم. إنها معركة. مثل الورم عليك إزالته بشكل ممنهج حتى لو تكرر.



وأشار دي سيرفو إلى أن إيطاليا منعت نحو 170 من مشجعي يوفنتوس بعد أن وجهوا هتافات عدائية ضد روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان في قبل نهائي كأس إيطاليا الشهر الماضي، واصفا ذلك بأنه خطوة على طريق عدم التسامح مطلقا مع العنصريين.

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