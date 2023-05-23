عودة تاريخية لنيوكاسل إلى "الأبطال".. وأساطير إنجلترا: إنجاز خيالي

عاد نيوكاسل الإنجليزي إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 20 عاما، بعد تعادله مع ضيفه ليستر سيتي، مساء الاثنين، في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وحصد نيوكاسل نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.

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وتلقى الفريق إشادات واسعة بعد التحول الذي حدث للنادي الإنجليزي العريق، بعدما انتقل من فريق يهرب من الهبوط العام الماضي، إلى التواجد في مقدمة ترتيب أقوى المسابقات الموسم التالي، خلال فترة وجيزة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على النادي في 7 أكتوبر 2021.

تم إقالة المدرب ستيف بروس بعد 13 يوما من الاستحواذ، ومع تولي إيدي هاو المسؤولية، كان لدى نيوكاسل 7 نقاط فقط من 14 مباراة. في فترة الانتقالات الشتوية، أنفق نيوكاسل 85 مليون جنيه إسترليني على الظهير كيران تريبيير، ومهاجم برينلي السابق كريس وود، ولاعب الوسط برونو غيماريش، وفي الوقت دان بيرن، مما ساهم في تغيير مسار الفريق واحتلاله المركز الـ 11.

وقال إيدي هاو، مدرب الفريق، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد تعادل فريقه مع ليستر: لم نشعر بأننا كنا مستعدين للتواجد بين الأربعة الكبار، بعد معركة الموسم الماضي مع الهبوط، كان الأمر يتعلق بما إذا كان بإمكاننا أن نصبح فريقا أفضل، وما حدث لا يصدق.

بدوره، ذكر شون لونغستاف، لاعب خط الوسط، لشبكة "سكاي سبورتس": إذا أخبرتنا قبل عامين أن هذا سيحدث، لما كنا نصدقك.

تقدم نيوكاسل

أعرب جيمي كاراغر، مدافع ليفربول السابق، عن سعادته بالتطور الذي حدث لـ "الماكبايس"، وقال لشبكة "سكاي سبورتس": أنا سعيد لأنهم حصول على هذا المركز، إنه لمن دواعي سروري أن أشاهد هذا التطور لنيوكاسل، أعتقد أن النادي متقدم بسنتين إلى ثلاث سنوات عن الموعد المحدد.

عمل لا يصدق

بدوره، أضاف غاري نيفيل، مدافع مانشستر يونايتد السابق: لقد لعب هاو دورا هاما، ستكون الخطوة التالية مثيرة للاهتمام.

وواصل الظهير السابق لمنتخب إنجلترا: علينا أن نتذكر أنهم متقدمون عن الموعد المحدد، التحدي كان أن يتواجد في المركز الثالث بعد 3 سنوات، لذلك ما فعلوه لا يصدق منذ التعاقد مع هاو والصفقات الرائعة للفريق.

ويختتم نيوكاسل موسمه في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل، بمواجهة تشيلسي وفي حال تحقيق الفريق نتيجة الفوز سيرتفع رصيد النقاط إلى 73، وستكون أعلى عدد نقاط جمعها الفريق في الدوري الممتاز منذ 1996.

مكاسب وتعزيزات

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نيوكاسل يستهدف تعزيز صفوفه في الانتقالات الصيفية بعدما ضمن مقعده في النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا بقيادة إيدي هاو.

ومن المقرر أن يحصل النادي على زيادة قدرها 100 مليون جنيه إسترليني في الدخل بعد التأهل الأوروبي، كما أن الإيرادات الجديدة ستعزز بشكل كبير اقتصاد النادي، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن راعي جديد في يوليو، مما يزيد الإيرادات من 8 ملايين جنيه إسترليني إلى 25 مليون جنيه إسترليني سنويا – حسب "ميرور".

وسيضمن نيوكاسل الحصول على حوالي 50 مليون جنيه إسترليني من في دوري أبطال أوروبا، و20 مليون جنيه إسترليني إذا عبر مرحلة المجموعات.

إضافة إلى مبلغ إضافي قدره 15 مليون جنيه مع ارتفاع قيمة الأصول إلى 34.5 مليون جنيه إسترليني من 19 مليون جنيه إسترليني.

كما أن التواجد في المراتب الأربع الأولى بالدوري يضمن للنادي جائزة مالية قدرها 17 مليون جنيه إسترليني.

نجاح سريع

وذكرت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني أن مشجعي نيوكاسل توقعوا أن يحقق الملاك الجدد النجاح للنادي، لكن ليس بهذه السرعة.

وفي الصيف الماضي أجرى نيوكاسل إضافات نوعية معقولة، مثل ضم المهاجم ألكنسدر إيساك.

ولعب المدافعون فابيان شار وسفين بوتمان ودان بيرن دورا محوريا في نجاح النادي، فقط مانشستر سيتي "31" تلقى أهداف أقل من نيوكاسل "32" في الموسم الحالي بالدوري.

ثروة

أشاد آلان شيرر، الهداف التاريخي وأسطورة نيوكاسل، بالتحول الذي حدث للنادي، وكتب في مقالة لصحيفة "ذا أتلتيك": لم يذهب النادي في الطريق الملئ بالإشباع الفوري، عبر التعاقد مع أكبر اللاعبين، ركز على الشيء السهل، الشيء البطيء، مقارنة بالآخرين، ما فعله إيدي هاو مميز، قاد الفريق في أقصر مدة من أسفل الدوري الإنجليزي إلى دوري الأبطال.

وأضاف في مقاله: شكرا بعد كل تلك السنوات الصعبة من تجاهل الأشخاص الذين فشلوا في تقدير النادي وجماهيره، وأشكركم على جعل هذا الجزء من النادي ممتعا، والتخلص من قلقنا، والثقة المؤكدة بأن لاعبينا سيقدمون كل شيء، ويطاردون كل شيء.

وكان نيوكاسل قريبا من تحقيق لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الموسم الحالي، بعدما خسر المباراة النهائية بنتيجة 2-0 أمام مانشستر يونايتد في استاد ويمبلي.