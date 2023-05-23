فناربخشه: المتهم بالبصق على تريزيغيه أثناء سجوده "ضحية"

اعترض فناربخشه يوم الثلاثاء على تحويل لاعبه ساميت أكايدين للجنة الانضباط للاتحاد التركي لكرة القدم بداعي البصق على محمود حسن "تريزيغيه" خلال سجود الأخير على أرض الملعب عقب تسجيله لهدف في المباراة التي خسرها فريقه طرابزون سبور في الدوري التركي لكرة القدم، معتبراً أن ذلك افتراء من قبل الجمهور.



وأظهرت صور ولقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بصق أكايدين نحو تريزيغيه، الذي سجل هدف فريقه الوحيد قبل عشر دقائق من النهاية، في المباراة التي انتهت بفوز فناربخشه 3-1 يوم الخميس الماضي.



وقال فناربخشه في بيان يوم الثلاثاء عبر "تويتر": لا يمكن قبول القرار القانوني للاتحاد التركي لكرة القدم، إنه لحدث تاريخي أن يقرر الاتحاد التركي إحالة لاعبنا ساميت أكايدين إلى لجنة الانضباط... ثبت بوضوح أنه لم يفعل شيئا بالعودة للقطات المصورة بالفيديو. هذا أمر فاضح.



وأتبع: هذه الواقعة لم يتضمنها تقرير حكم المباراة وهو افتراء من قبل الجمهور لكنه يوضح وجهة نظر الاتحاد التركي لكرة القدم تجاه فناربخشه، يدعو النادي كل مسؤول يعمل تحت مظلة الاتحاد التركي ولا سيما في لجنة الانضباط، التي وقعت على هذا القرار، إلى حل الأمر فورا.



ونفى أكايدين ارتكابه لهذا الفعل المزعوم، وكتب على "تويتر" في وقت سابق: أدين الادعاءات غير الأخلاقية من خلال التلاعب بتصرفي، وهذا تصرف يحدث مع الرياضيين.



ويحتل طرابزون المركز السادس في الدوري وله 51 نقطة، ويأتي فناربخشه في المركز الثاني ويبتعد بخمس نقاط عن غلطة سراي المتصدر.

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