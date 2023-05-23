لوكاس يشارك في تدريبات بايرن لأول مرة بعد غياب

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أكمل المدافع لوكاس هيرنانديز أجزاء من التدريبات الجماعية لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء وذلك للمرة الأولى بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
ويغيب هيرنانديز عن الملاعب منذ نوفمبر بسبب إصابة بتمزق في الرباط الصليبي تعرض لها خلال المشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022.
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لكن هيرنانديز لن يكون مستعدا للمشاركة في المباراة الأخيرة لباين ميونخ في الدوري هذا الموسم والمقررة أمام كولون يوم السبت المقبل.
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق نقطتين خلف بوروسيا دورتموند، وبالتالي يحتاج بايرن إلى الفوز مع عدم فوز دورتموند أمام ماينز ليتوج باللقب للموسم الحادي عشر على التوالي.
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