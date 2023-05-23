ليبرون جيمس يلمح إلى إمكانية اعتزال كرة السلة

ألمح ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز إلى امكانية اعتزاله عقب خروج فريقه أمام دنفر ناغتس في نهائي المنطقة الغربية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الاثنين.

وذكرت قناة "إي أس بي أن" أن اللاعب البالغ 38 عاماً كان يفكر في "الابتعاد" عن كرة السلة، بعدما أسدلت هزيمة ليكرز الستارة على موسمه العشرين في الدوري.

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وقال مراسل محطة "تي إن تي" كريس هاينز نقلاً عن مصادر في الدوري إن اعتزال جيمس "قيد الدراسة".

وأثار جيمس نفسه التكهنات حول مستقبله في المؤتمر الصحافي بعد المباراة، قائلاً إنه يعتزم قضاء بعض الوقت في التفكير في المرحلة التالية من مسيرته بعد خروج ليكرز.

ورداً على سؤال حول تأملاته بشأن الموسم الماضي بعدما بات أفضل هداف في تاريخ الدوري، قبل أن يقود ليكرز إلى نهائي المنطقة الغربية برغم تواضع نتائجه في الدوري المنتظم، قال جيمس إن الحملة كانت "صعبة".

وأردف جيمس الذي سجل 40 نقطة في خسارة فريقه الرابعة توالياً أمام دنفر 111-113 الاثنين: لا أعرف. اعتقد أن الأمور كانت جيدة. لا أحب القول أنه كان موسماً ناجحاً لأنني لا ألعب سوى للفوز بالبطولات في هذه المرحلة من مسيرتي.

وأضاف اللاعب المتوّج أربع مرات بلقب الدوري: لا أهتم بالوصول إلى نهائي المنطقة. حققت ذلك كثيراً، وليس من الممتع بالنسبة لي عدم المشاركة في نهائي الدوري، ولكن سنرى ما سيحدث في المستقبل. لا أعرف. لديّ الكثير لأفكر فيه لأكون صادقاً. فقط بالنسبة لي شخصياً للمضي قدماً في لعبة كرة السلة.

وكان جيمس مدد عقده لمدة عامين مع ليكرز في أغسطس الماضي وتحديداً حتى موسم 2024-2025.