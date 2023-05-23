نيوكاسل يتعادل مع ليستر ويضمن التأهل إلى دوري الأبطال

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ضمن فريق نيوكاسل يونايتد المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا بعد تعادله سلبيا مع ضيفه ليستر سيتي مساء الاثنين في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وحصد نيوكاسل نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط عن ليفربول صاحب المركز الخامس مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.
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من جانبه اقترب ليستر سيتي خطوة جديدة من الهبوط في ظل احتلاله المركز الثالث من القاع برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن أخر مراكز الأمان، والتي يحتلها إيفرتون برصيد 33 نقطة، وبالتالي يحتاج ليستر للفوز في الجولة الأخيرة على ويستهام يونايتد مع خسارة إيفرتون أمام بورنموث لكي يبقى في دوري الأضواء.
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