احتجاجات أمام قنصلية إسبانيا في ساو باولو بسبب فينيسيوس

وضع القراءة
100% حجم الخط
احتشد العشرات من المحتجين للتظاهر أمام القنصلية الإسبانية في مدينة ساو باولو البرازيلية، مساء الثلاثاء، (صباح الأربعاء بتوقيت غرينيتش) إثر الإساءات العنصرية الأخيرة التي تعرض لها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.
وذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" أن المشاركين في المظاهرة هتفوا بعبارة "عنصرية الليغا"، وطالبوا باتخاذ إجراء من قبل الحكومة الإسبانية، ورفعوا لافتات تحمل كلمات "فينيسيوس جونيور، نحن معك"، و"هذه ليست كرة قدم، هذه عنصرية".
مادة اعلانية
وتعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية من قبل الجماهير خلال المباراة التي خسرها ريال مدريد أمام فالنسيا، بينما اتهم البرازيلي رابطة الدوري الإسباني بأنها تعتبر العنصرية "أمرا طبيعيا"، حسب ما ذكره عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
إلغاء البطاقة الحمراء لفينيسيوس.. وعقوبة مشددة ضد فالنسيارفعت لجنة السلوك في الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساء الثلاثاء عقوبة الإيقاف عن مهاجم ريال مدريد الإسباني، البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور بعد البطاقة ... رياضة عالمية
-
رئيس ريال مدريد يرد على فينيسيوس: إسبانيا ليست عنصرية.. وستندمرفض رامون كالديرون، الرئيس السابق لريال مدريد، اتهامات لاعب الفريق فينيسيوس جونيور لإسبانيا بأنها دولة عنصرية، مشدداً على أن تصريحات الشاب البرازيلي ... رياضة عالمية
-
استبعاد الحكم المتسبب في طرد فينيسيوس أمام فالنسيااستبعدت لجنة التحكيم الإسبانية الحكم إيغناسيو إيغليسياس فيانويفا، الثلاثاء، عن مباراتيه المقبلتين، لدوره في البطاقة الحمراء التي مُنحت للاعب ريال ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية