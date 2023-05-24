احتجاجات أمام قنصلية إسبانيا في ساو باولو بسبب فينيسيوس

احتشد العشرات من المحتجين للتظاهر أمام القنصلية الإسبانية في مدينة ساو باولو البرازيلية، مساء الثلاثاء، (صباح الأربعاء بتوقيت غرينيتش) إثر الإساءات العنصرية الأخيرة التي تعرض لها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" أن المشاركين في المظاهرة هتفوا بعبارة "عنصرية الليغا"، وطالبوا باتخاذ إجراء من قبل الحكومة الإسبانية، ورفعوا لافتات تحمل كلمات "فينيسيوس جونيور، نحن معك"، و"هذه ليست كرة قدم، هذه عنصرية".

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وتعرض فينيسيوس لإساءات عنصرية من قبل الجماهير خلال المباراة التي خسرها ريال مدريد أمام فالنسيا، بينما اتهم البرازيلي رابطة الدوري الإسباني بأنها تعتبر العنصرية "أمرا طبيعيا"، حسب ما ذكره عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".