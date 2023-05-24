الولايات المتحدة تدين العنصرية ضد فينيسيوس وتصفها بـ"المروعة"

أدانت الولايات المتحدة الأربعاء الهتافات العنصرية التي أطلقها مشجعو كرة القدم في إسبانيا ضد لاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية رداً على هذه التصرفات المشينة.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين: رأيت الهتافات الموجهة لفينيسيوس جونيور. من الواضح أنها كانت مروعة.

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وأضاف: أعرف أن السلطات الإسبانية، على ما أعتقد، اتخذت إجراءات ضدهم.

وتابع: نحن ندين العنصرية في جميع أنحاء العالم أينما حدثت، بما في ذلك في الرياضة، ونحيي أي جهود لاكتشافها ومحاربتها.

وتعرض مهاجم ريال مدريد لإهانات عنصرية من قبل جماهير فالنسيا الأحد الماضي، مما أثار ردود فعل شاجبة من مختلف انحاء العالم.