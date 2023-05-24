الولايات المتحدة تدين العنصرية ضد فينيسيوس وتصفها بـ"المروعة"

وضع القراءة
100% حجم الخط
أدانت الولايات المتحدة الأربعاء الهتافات العنصرية التي أطلقها مشجعو كرة القدم في إسبانيا ضد لاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، وأشادت بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية رداً على هذه التصرفات المشينة.
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين: رأيت الهتافات الموجهة لفينيسيوس جونيور. من الواضح أنها كانت مروعة.
مادة اعلانية
وأضاف: أعرف أن السلطات الإسبانية، على ما أعتقد، اتخذت إجراءات ضدهم.
وتابع: نحن ندين العنصرية في جميع أنحاء العالم أينما حدثت، بما في ذلك في الرياضة، ونحيي أي جهود لاكتشافها ومحاربتها.
وتعرض مهاجم ريال مدريد لإهانات عنصرية من قبل جماهير فالنسيا الأحد الماضي، مما أثار ردود فعل شاجبة من مختلف انحاء العالم.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تيباس يتراجع عن تصريحاته ويعتذر لفينيسيوساعتذر خافيير تيباس رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء عن التطاول عبر الانترنت الذي تعرض له لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور ... رياضة عالمية
-
مدرب فالنسيا: فينيسيوس لم يحترمنا.. والسود جزء من تاريخنارفض روبن باراخا مدرب فالنسيا الإسباني، اتهامات فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لجماهير ناديه وكذلك إسبانيا بأنها عنصرية، مطالباً البرازيلي بإبداء ... رياضة عالمية
-
احتجاجات أمام قنصلية إسبانيا في ساو باولو بسبب فينيسيوساحتشد العشرات من المحتجين للتظاهر أمام القنصلية الإسبانية في مدينة ساو باولو البرازيلية، مساء الثلاثاء، (صباح الأربعاء بتوقيت غرينيتش) إثر الإساءات ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية