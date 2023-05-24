بايرن ميونخ يرغب في ضم ألفاريز ورابيو

ذكر تقرير إخباري، يوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يرغب في ضم جوليان ألفاريز المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022، من مانشستر سيتي الإنجليزي، وكذلك ضم لاعب خط الوسط أدريان رابيو من يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن رابيو يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو المقبل بينما يرتبط ألفاريز بعقد مع مانشستر سيتي يستمر حتى صيف عام 2028.

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ويوجه بايرن ميونخ تركيزه إلى ضم لاعب خط وسط دفاعي وكذلك مهاجم، خاصة بعد رحيل نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في الصيف الماضي.

ومن أجل ضم مهاجم، تردد أن بايرن ميونخ يوجه أنظاره نحو راندال كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت وهاري كين نجم توتنهام الإنجليزي.