بايرن ميونخ يرغب في ضم ألفاريز ورابيو

وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكر تقرير إخباري، يوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يرغب في ضم جوليان ألفاريز المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022، من مانشستر سيتي الإنجليزي، وكذلك ضم لاعب خط الوسط أدريان رابيو من يوفنتوس الإيطالي.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن رابيو يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى يونيو المقبل بينما يرتبط ألفاريز بعقد مع مانشستر سيتي يستمر حتى صيف عام 2028.
مادة اعلانية
ويوجه بايرن ميونخ تركيزه إلى ضم لاعب خط وسط دفاعي وكذلك مهاجم، خاصة بعد رحيل نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني في الصيف الماضي.
ومن أجل ضم مهاجم، تردد أن بايرن ميونخ يوجه أنظاره نحو راندال كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت وهاري كين نجم توتنهام الإنجليزي.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
لوكاس يشارك في تدريبات بايرن لأول مرة بعد غيابأكمل المدافع لوكاس هيرنانديز أجزاء من التدريبات الجماعية لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء وذلك للمرة الأولى بعد غياب طويل بسبب ... رياضة عالمية
-
لايبزيغ يسقط بايرن في عقر داره ويقلص آماله في لقب الدوريأشعل فريق لايبزيغ الصراع على لقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه المثير على ملعب بايرن ميونخ 3 - 1 يوم السبت في الجولة الثالثة والثلاثين قبل ... رياضة
-
وكيل أعمال الكندي ديفيز يلمح إلى رحيله عن بايرن ميونخألمح نيك هوسيه وكيل أعمال الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز إلى احتمال رحيل موكله عن صفوف بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، إذ إنه يحظى باهتمام عدة ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية