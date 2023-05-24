برشلونة يعلن رحيل جوردي ألبا

سيرحل ظهير أيسر برشلونة الاسباني جوردي ألبا عن فريقه في نهاية الموسم الحالي بعد 11 عاما قضاها في صفوفه، كما أعلن النادي الكاتالوني الأربعاء.

وأصدر بطل إسبانيا بياناً جاء فيه أن: برشلونة وألبا توصّلا إلى اتفاق لتحرير اللاعب من عقده الذي ينتهي في نهاية موسم 2023-2024.

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وأضاف البيان: يعبر برشلونة عن امتنانه لجوردي ألبا، على احترافيته، على إلتزامه وإيجابيته الدائمة وتعامله الحار الذي أظهره بكل ما يتعلق بعائلة برشلونة.

وانضم ألبا (34 عاما) إلى برشلونة قادما من فالنسيا عام 2012 وأحرز في صفوفه الدوري الاسباني ست مرات ودوري الأبطال مرة واحدة، من بين 19 لقبا أحرزها النادي خلال تواجده في صفوفه.

أما أفضل موسم له في صفوف برشلونة، فكان عام 2015 عندما احرز الثلاثية (الدوري والكأس ودوري الأبطال) بقيادة المدرب لويس إنريكي.

وخسر ألبا مركزه الأساسي هذا الموسم لصالح الشاب أليخاندرو بالدي.

وانضم ألبا بالتالي إلى زميله سيرجيو بوسكيتس الذي قرر الرحيل عن برشلونة أيضا هذا الصيف.

