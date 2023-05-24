بلد الوليد يهزم برشلونة بثلاثية وينعش آماله في البقاء

أنعش بلد الوليد آمال البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه المفاجئ والكبير على ضيفه برشلونة ، الذي حسم لقب البطولة ، 3 -1 مساء الثلاثاء في المرحلة السادسة والثلاثين.

وحسم بلد الوليد الفوز منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما بهدفين قبل أن يحرز الهدف الثالث في الشوط الثاني.

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