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من لقاء بلد الوليد وبرشلونة

بلد الوليد يهزم برشلونة بثلاثية وينعش آماله في البقاء

مدريد - د ب أ
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أنعش بلد الوليد آمال البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه المفاجئ والكبير على ضيفه برشلونة ، الذي حسم لقب البطولة ، 3 -1 مساء الثلاثاء في المرحلة السادسة والثلاثين.

وحسم بلد الوليد الفوز منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما بهدفين قبل أن يحرز الهدف الثالث في الشوط الثاني.

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