بلد الوليد يهزم برشلونة بثلاثية وينعش آماله في البقاء

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أنعش بلد الوليد آمال البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه المفاجئ والكبير على ضيفه برشلونة ، الذي حسم لقب البطولة ، 3 -1 مساء الثلاثاء في المرحلة السادسة والثلاثين.
وحسم بلد الوليد الفوز منذ الشوط الأول، حيث أنهاه متقدما بهدفين قبل أن يحرز الهدف الثالث في الشوط الثاني.
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