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تيباس "على اليمين" وفينيسيوس

تيباس يتراجع عن تصريحاته ويعتذر لفينيسيوس

مدريد - رويترز
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اعتذر خافيير تيباس رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء عن التطاول عبر الانترنت الذي تعرض له لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور يوم الأحد الماضي بعد أن لجأ اللاعب البرازيلي لوسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من الإهانات العنصرية التي تعرض لها وتقاعس رابطة الدوري الإسباني عن اتخاذ أي إجراء.

وقال تيباس في مقابلة مع "رويترز": حسنا، يبدو أن النتيجة لم تكن جيدة للغاية، أليس كذلك؟" في إشارة إلى تعليقاته على "تويتر" التي تعرضت لانتقادات شديدة والتي اقترح فيها على فينيسيوس ان يبحث بشكل أكبر عما تفعله رابطة الدوري لمكافحة العنصرية قبل أن تنتقد وتشوه رابطة الدوري.

وأضاف: أقول لكل من فهم أن هذا كان خطأ بسبب الطريقة وبسبب التوقيت. أن مدين بالاعتذار. مضيفا أنه لم يكن في نيته مهاجمة فينيسيوس ملقيا اللوم في ذلك على انفعال اللحظة.

وتابع: اعتذر لفينيسيوس وأي شخص فهم أنني كنت أهاجم فينيسيوس.

وقال إنه شعر بالعجز عن التصدي للعنصرية في كرة القدم لأنه وبموجب القانون الإسباني، لا يمكن لرابطة الدوري المحلي سوى الكشف عن الحوادث العنصرية والإبلاغ عنها، وحث على إجراء تغييرات تشريعية لكي يكون لديه سلطات عقابية تمكنه من مكافحة العنصرية بشكل أكثر فعالية.

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