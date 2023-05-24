دورتموند يبقي مدافعه هوملز موسماً إضافياً

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن تجديد عقد مدافعه ماتس هوملز لموسم إضافي، وذلك قبل شهر واحد من نهاية عقده الحالي مع الفريق.
وقال هانز يواخيم فاتزكه، رئيس مجلس إدارة النادي: أنا سعيد لأن ماتس هوملز سيبقى في بوروسيا دورتموند لعام آخر، لقد ارتبط بقوة مع الفريق، دورتموند وماتس ينتميان لبعضهما ببساطة.
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ولعب هوملز جل مسيرته مع دورتموند، ما عدا 3 أعوام أمضاها مع بايرن بين 2016 و2019.
وفاز المدافع بلقب الدوري الألماني مع دورتموند في 2011 و2012، ويقترب من تحقيق ذلك مجددا هذا الموسم، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز على ملعبه أمام ماينز في الجولة الأخيرة بالدوري الألماني يوم السبت المقبل وذلك من أجل تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في 11 عاما، وهي فترة سيطرة بايرن.
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