شكاوى لاعبي أيندهوفن تطيح بالمدرب فان نيستلروي

استقال رود فان نيستلروي من تدريب أيندهوفن لعدم حصوله على الدعم الكافي من مجلس الإدارة على حد وصفه، وسط تقارير عن تمرد لاعبين رغم قيادته النادي للفوز في نهائي كأس هولندا الشهر الماضي ومن المحتمل أن يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وأكد أيندهوفن يوم الأربعاء رحيل فان نيستلروي بعد مناقشات مع إدارة النادي بعد أن تردد أن العديد من اللاعبين تقدموا بشكاوى من أسلوبه في التدريب وخطط اللعب.



واقترح البعض في البداية أن يتحدث الطرفان أكثر في نهاية الموسم الذي ينتهي في هولندا يوم الأحد المقبل لكن فان نيستلروي قدم استقالته صباح يوم الأربعاء.



وقال أيندهوفن في بيان إنه يأسف لهذه الخطوة، وأضاف: أعلن المدرب رود فان نيستلروي هذا الصباح أنه سيترك أيندهوفن.



وأتبع: يأسف أيندهوفن لهذا القرار ويشعر بالامتنان له لفوزه بدرع يوهان كرويف وكأس هولندا ويأمل أن ينهي الموسم في المركز الثاني.



وسيقود مساعد المدرب فريد روتن الفريق في مباراته الأخيرة بالدوري على ملعب ألكمار، حيث يحتاج لنقطة واحدة ليضمن المركز الثاني ويتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مما يحرم أياكس أمستردام من مكانه في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.



وتولى فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق (46 عاما) قيادة أيندهوفن في بداية الموسم الجاري ليحل محل روجر شميت وتعرض لانتكاسة مبكرة عندما خرج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام رينجرز.



ولم يخفف الفوز على أياكس بركلات الترجيح في نهائي كأس هولندا الشهر الماضي التوتر بين المدرب ولاعبيه. كما وردت تقارير في هولندا عن توتر علاقته مع مساعديه روتن وأندريه أويغر.

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