استقالة رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية قبل عام من الأولمبياد

أعلنت اللجنة الأولمبية الفرنسية، يوم الخميس، أن رئيستها بريجيت إنريكيس استقالت من منصبها قبل عام تقريبا من استضافة الألعاب الصيفية باريس 2024.
وأوضحت اللجنة في بيان: "في افتتاح الجمعية العمومية اليوم أعلنت بريجيت إنريكيس قرارها بالاستقالة من رئاسة اللجنة الوطنية".
وتنطلق الألعاب الأولمبية بباريس في 26 يوليو، وتختتم في 11 أغسطس العام المقبل.
وطالبت إنريكيس اللجنة الأولمبية الدولية بفتح تحقيق داخلي في اللجنة الفرنسية في خضم نزاع طويل مع الأمين العام السابق ديدييه سيمينيه.
وعادت إلى منصبها في ديسمبر الماضي عقب إجازة مرضية لمدة شهرين بعد أن اتهمت سيمينيه "بالعنف النفسي"، بينما نفى الأخير المزاعم ورفع دعوى قضائية ضد إنريكيس بتهمة التشهير.
واللجنة الأولمبية الفرنسية لا صلة لها باللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024.
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