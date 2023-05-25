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من لقاء برايتون ومانشستر سيتي

برايتون يتعادل مع مانشستر سيتي ويحسم مشاركته بالدوري الأوروبي

مانشستر - د ب أ
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حسم برايتون مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في الموسم المقبل لأول مرة في تاريخه، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1 - 1 مع مضيفه مانشستر سيتي، يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ32 للمسابقة.

ورفع برايتون رصيده إلى 62 نقطة في المركز السادس، المؤهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية، متفوقا بفارق 4 نقاط على أستون فيلا، صاحب المركز السابع، الذي يصعد بصاحبه للأدوار التمهيدية ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم القادم، وذلك قبل خوض الفريقين مباراتهما الأخيرة هذا الموسم.

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في المقابل، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الذي احتفظ هذا الموسم باللقب للمرة الثالثة على التوالي في وقت سابق، إلى 89 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام أرسنال، صاحب المركز الثاني.

وبادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق فيل فودين في الدقيقة 25، قبل أن يتعادل الباراغواياني خوليو أنشيزو لبرايتون في الدقيقة 38.

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