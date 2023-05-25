بيلنغهام قد يودع دورتموند بالمساهمة في كسر هيمنة بايرن

أكد إدين تيرزيتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند يوم الخميس، أن نجم خط وسطه الإنجليزي الشاب جود بيلنغهام قد يلحق بالمباراة الحاسمة أمام ماينز يوم السبت في الجولة الختامية من الدوري الألماني لكرة القدم.

وغاب بلينغهام (19 عاماً) عن فوز دورتموند على مضيفه أوغسبورغ بثلاثة أهداف دون رد الأسبوع الماضي بسبب ألم في الركبة.

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وعاد لاعب منتخب إنجلترا لتدريبات دورتموند قبل الجولة الختامية للمسابقة، والتي قد تشهد المشاركة الأخيرة له مع الفريق، في ظل اهتمام كبار الأندية الأوروبية بضمه.

وقال تيرزيتش: لا يزال هناك علامة استفهام بشأن جود، لقد تمكن من المشاركة بقوة في برنامجه التدريبي، الأمر يبدو جيدا، سنحدد مصيره من المشاركة قبل فترة وجيزة من المباراة.

وسيتُوج دورتموند ببطولته الأولى في "البوندسليغا" منذ عام 2012 إذا فاز على ماينز ، لينهي هيمنة بايرن ميونخ على اللقب في آخر عشرة مواسم.