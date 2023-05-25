داير مدافع توتنهام يخضع إلى عملية جراحية

أعلن توتنهام هوتسبير أن مدافعه إيريك داير سيخضع لجراحة في العضلة الضامة وسيغيب عن آخر مباراة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام ليدز يونايتد يوم الأحد.

وخاض داير (29 عاما) 42 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم مع توتنهام صاحب المركز الثامن بفارق 12 نقطة عن المربع الذهبي.

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وقال توتنهام في بيان مساء الأربعاء: سيخضع المدافع لعملية تأهيل تحت إشراف جهازنا الطبي قبل الانضمام للتشكيلة في بداية فترة الإعداد للموسم المقبل.