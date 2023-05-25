لاوتارو يهدي إنتر كأس إيطاليا

توج إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على فيورنتينا 2 -1، يوم الأربعاء، في المباراة النهائية للبطولة والتي استضافها الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما.

ونجح إنتر في خطف اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، والثانية على التوالي، حيث كان قد فاز بلقب نسخة الموسم الماضي على حساب يوفنتوس في النهائي.

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وجاء الفوز بلقب كأس إيطاليا ليضع الفريق في حالة معنوية هائلة، وذلك في استعداداته لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم العاشر من يونيو المقبل في إسطنبول.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة الثالثة عن طريق نيكولاس جونزاليس، لكن إنتر نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 29 عن طريق لاوتارو مارتينيز.

وفي الدقيقة 37 سجل مارتينيز الهدف الثاني لإنتر ميلان، ليمنح فريقه اللقب.