يونايتد يهزم تشيلسي ويرسل ليفربول إلى الدوري الأوروبي

اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف يوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة 32، ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وتقدم مانشستر يونايتد مبكرا من خلال البرازيلي كاسيميرو في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.
وواصل مانشستر يونايتد هيمنته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، بعدما أضاف البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، أعقبه هدف آخر حمل توقيع ماركوس راشفورد في الدقيقة 78، بينما سجل جواو فيليكس هدف تشيلسي الوحيد قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.
وضمن مانشستر يونايتد تواجده ضمن فرق المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، الصاعدة لدوري الأبطال، بعدما رفع رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن نيوكاسل الرابع، بينما سيتجه ليفربول إلى اللعب في بطولة الدوري الأوروبي.
في المقابل، توقف رصيد تشيلسي، الذي نال خسارته الـ16 في المسابقة هذا الموسم مقابل 11 فوزا و10 تعادلات، عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.
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