الجماهير تستهدف الأوكرانية كوستيوك بعد رفض مصافحة البيلاروسية سابالينكا

تعرضت الأوكرانية مارتا كوستيوك لهتافات استهجان وهي في طريقها لمغادرة الملعب بعدما رفضت مصافحة منافستها البيلاروسية ارينا سابالينكا في نهاية مباراتهما بالدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) يوم الأحد.

وحظت المباراة باهتمام خاص، نظرا لكون كوستيوك واحدة من أكثر المنتقدين للسماح بمشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس في رولان غاروس، في أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا والدعم الذي تقدمه بيلاروس لروسيا في حربها.

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وكانت سابالينكا،التي فازت باللقاء، تعلم بأن كوستيوك لن تصافحها في نهاية المباراة ، وقالت اللاعبة بعد المباراة: إذا كانت تكرهني فليس هناك مشكلة، لا يمكنني أن أفعل أي شيء بشأن ذلك.

وسارت الأمور على مايرام بين اللاعبتين قبل المباراة، لكنهما لم يلتقطا الصورة الفوتوغرافية المعتادة معا قبل اللقاء الذي انتهى بفوز سابالينكا المصنفة الثانية للبطولة بنتيجة 6 -3 و6 -2.

وذهبت كوستيوك لمصافحة الحكم قبل أن تغادر الملعب دون مصافحة سابالينكا، ليرد قطاع من الجماهير بتحية اللاعبة البيلاروسية مع إطلاق صيحات الاستهجان ضد اللاعبة الأوكرانية.