إيفرتون يضمن البقاء.. وهبوط ليستر وليدز إلى "التشامبيون شيب"

هبط ليستر سيتي وليدز يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم "التشامبيون شيب" بعد جولة أخيرة مثيرة من الدوري الممتاز، فيما تأكد بقاء إيفرتون يوم الأحد.

وفاز إيفرتون 1-صفر على بورنموث، ما كان كافيا للفريق للبقاء في دوري الأضواء، ورغم انتصار ليستر 2-1 على وست هام هبط مع ليدز الذي خسر 4-1 أمام توتنهام هوتسبير.

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