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فرحة إيفرتون بهدف الفوز

إيفرتون يضمن البقاء.. وهبوط ليستر وليدز إلى "التشامبيون شيب"

لندن - رويترز
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هبط ليستر سيتي وليدز يونايتد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم "التشامبيون شيب" بعد جولة أخيرة مثيرة من الدوري الممتاز، فيما تأكد بقاء إيفرتون يوم الأحد.

وفاز إيفرتون 1-صفر على بورنموث، ما كان كافيا للفريق للبقاء في دوري الأضواء، ورغم انتصار ليستر 2-1 على وست هام هبط مع ليدز الذي خسر 4-1 أمام توتنهام هوتسبير.

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