برشلونة يقسو على مايوركا.. وهبوط إسبانيول

حقق برشلونة فوزا كبيرا 3 - صفر على ضيفه ريال مايوركا في المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما كان إسبانيول ثاني الهابطين لدوري الدرجة الثانية برفقة إلتشي، وتواصل الصراع على المقعد المؤهل للمراحل التمهيدية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز إلتشي على مضيفه أتلتيك بلباو 1 - صفر، وأتلتيكو مدريد على ضيفه ريال سوسييداد 2 - 1، وخيتافي على ضيفه أوساسونا 2 - 1، وقادش على ضيفه سلتا فيغو 1 - صفر.

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وفاز رايو فاييكانو على ضيفه فياريال 2 - 1، وريال بيتيس على مضيفه جيرونا بنفس النتيحة، وتعادل بلنسية مع ضيفه إسبانيول 2 - 2، وألميريا مع ضيفه بلد الوليد بدون أهداف.

وعلى ملعب (سبوتيفاي كامب نو)، افتتح أنسو فاتي التسجيل لبرشلونة في الثواني الأولى من عمر اللقاء ضد ريال مايوركا، الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 14، عقب طرد لاعبه السنغالي أمات دييديو.

واستغل برشلونة، الذي حسم تتويجه بلقب الدوري الإسباني في وقت سابق، النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف أنسو فاتي وغافي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و70 على الترتيب، ليختتم الفريق الكتالوني لقاءاته على ملعبه بالبطولة هذا الموسم على أفضل وجه.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي خسر في لقاءيه الماضيين أمام ريال سوسييداد وبلد الوليد، إلى 88 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد مايوركا عند 47 نقطة في المركز الثاني عشر.

وودع إسبانيول المسابقة رسميا، بعدما سقط في فخ التعادل 2 - 2 مع مضيفه فالنسيا.