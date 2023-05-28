رئيس بايرن يكشف: إقالة أوليفر كان لم تكن بطريقة ودية

قال هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إن المحادثات مع أوليفر كان الرئيس التنفيذي السابق كانت حساسة للغاية، وأنهم لم يتمكنوا من الانفصال بطريقة ودية، لذلك، لم يسمح له بالسفر مع الفريق لكولون في الجولة الأخيرة من الدوري (بوندسليغا).

ومع ذلك، نفى كان أنه مر بنوبة غضب عندما تم إبلاغه بإقالته، وقال إنه تقبل القرار بهدوء.

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وحقق بايرن ميونخ لقبه الـ11 على التوالي في البوندسليغا بشكل درامي بعد أن دخل بوروسيا دورتموند الجولة الأخيرة وهو في صدارة الترتيب وكان يسعى للفوز، ولكنه تعادل 2-2 مع ماينز، بينما حقق بايرن فوزا متأخرا على كولون.

ولم يتم رؤية كان في مكانه المعتاد بجوار هاينر، والمدير الرياضي السابق حسن صالح حميديتش ومسؤولين آخرين خلال المباراة. وبعد دقائق من حسم اللقب، أعلن النادي أنه تم إقالة كان وحسن صالح حميديتش.

وقال هاينر في مؤتمر صحفي يوم الأحد :الرئيس الشرفي أولي هونيس وأنا تحدثنا مع حميديتش وكان يوم الخميس الماضي، لكي يكون أمامهما الوقت الكافي للتعامل مع الموقف، وأيضا بدافع الاحترام لهاتين الشخصيتين العظيمتين.

وبينما سارت المحادثات مع حميديتش بشكل جيد للغاية، فإن نفس المحادثة مع كان: اتسمت بالعصبية ولم نتمكن من الانفصال بشكل ودي.

وأضاف هاينر : نتيجة لذلك، دعونا لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الإشرافي يوم الجمعة، ومن خلاله اتخذنا القرار بأنه لن يأتي معنا إلى كولون.

وقبل دقائق من المؤتمر الصحفي، كتب "كان" تغريدة ذكر فيها : الادعاء بأنني دخلت في نوبة غضب عندما تم إبلاغي بشأن إقالتي بالتأكيد كان غير صحيح.

وأكمل كان إن المحادثة كانت هادئة وواقعية وأنه تقبل القرار بهدوء ولكنه تساءل بشأن توقيت القرار.

وكتب :صباح يوم السبت تم إبلاغي أنه لن يكون بإمكاني الذهاب للمباراة. أيضا تقبلت القرار بهدوء. بالطبع أنا حزين، ولكنني سعيد للغاية بشأن التتويج باللقب.

وفي البداية تم إبلاغ الصحفيين بأن سيغيب عن المباراة في كولون بسبب نزلة برد، ولكنه كتب تغريدة يوم السبت ذكر فيها أن النادي لن يسمح له بالتواجد مع اللاعبين.

وقال هاينر : بايرن لديه معايير عالية للغاية. إذا لم تسر بعض الأمور بالشكل الذي نريده، فعلينا التحرك. أوليفر كان لاعبا مذهلا للغاية، سنفعل كل ما في وسعنا لضمان أن يبقى في عائلة بايرن ميونخ.

وأُقيل صالح حميديتش وكان عقب العديد من القرارات المثيرة للتساؤل . بينما لم يقم الثنائي بالتعاقد مع مهاجم ليكون بديلا لروبرت ليفاندوفسكي لهذا الموسم، كما أن الفوز بالدوري هذا الموسم كان صعبا للغاية، قاما أيضا بإقالة جوليان ناغلسمان بدون سبب في مارس الماضي .

وتم التعاقد مع توماس توخيل ليكون بديلا لناغلسمان، ولكنه قاد الفريق للخروج من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا من دور الثمانية قبل أن يتوج بلقب الدوري بصعوبة كبيرة.

كما اختلف صالح حميديتش مع هانسي فليك، مدرب الفريق السابق والمدرب الحالي للمنتخب الألماني.

وسوف يحل يان كريستيان دريسن، نائب رئيس المجلس، محل كان.

وقال دريسن : لدي خطة مختلفة لحياتي. قضيت بعض السنوات الرائعة، والحضور إلى هنا قبل 10 سنوات كان أحد القرارات الكبرى التي اتخذتها في حياتي. يجب أن تفكر في تغيير خططك عندما يأتي شيء مؤثر.

وحتى الآن لم يتم الاستقرار على خليفة صالح حميديتش، وقال هاينر إنه لا ينوي التكهن بأي أسماء.

وقال : بالطبع لدينا أسماء نفكر بها في هذا الشأن، ولكن مازال الأمر مبكر.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن أبرز المرشحين هو ماكس إيبرل، مدير الكرة في لايبزيغ، الذي تولى المنصب في ديسمبر الماضي، بعد أن ترك بوروسيا مونشنغلادباخ بشكل مفاجئ في يناير 2022.

كما يتواجد من بين المرشحين أيضا ماركوس كورشه عضو مجلس إدارة آينتراخت فرانكفورت للشؤون الرياضية.

وفيما يتعلق بعودة كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي السابق، الذي تم استبداله بكان في 2021، قال هاينر إن النادي: سيعمل معه عن كثب مرة أخرى، وأنه سيتم اقتراح انضمامه للمجلس الإشرافي يوم الثلاثاء المقبل.